Катар — Аргентина: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка Америки — 2019

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Катар — Аргентина.



Ставка: тотал меньше 3 за 1.87



«Я смотрел матч Аргентины с Парагваем и не понимал, что это за команда. Любая команда нашей ФНЛ, по-моему, обыграла бы эту Аргентину. Непонятно, что происходит с составом аргентинской сборной. На каждую игру меняют по 5–6 игроков, и я не понимаю, в чём причина. Нет стабильности в составе, тренер не определился, кто у него должен играть. Это одна из причин, потому что игроки не знают, что делать. Говорят, что звёздные игроки быстро начинают понимать друг друга. Ничего подобного! Возможно, сами игроки не совсем понимают требования главного тренера.



Причины, мне кажется, в тренере. У Аргентины очень приличные игроки, это без сомнений, но они играют не на своем уровне. Не хватает креатива в атаке, хотя в середине поля играет Паредес, чемпион нашей страны в составе «Зенита», а сейчас выступающий за «ПСЖ». Причина плохих результатов в меньшей степени в игроках, чем в тренере и всём руководстве национальной сборной.



Есть сомнения насчёт того, как они будут играть с Катаром. Катар — тоже такая команда, которая непонятно во что играет. Все-таки надо верить в Аргентину, с разницей в один мяч она может выиграть. Аргентина в этом матче много не забьёт, она не знает, как к воротам подойти, и почти не создаёт моментов. В начале игры с Парагваем были моменты, а потом всё затихло и играли в основном в середине, только со стандартов пытались что-то сделать. Но думаю, что должны одержать минимальную победу.



Катар в матче с Колумбией мне не очень понравился, нет у него внятной игры. Я смотрел финальную игру катарцев с японцами на Кубке Азии, там чувствовался высокий уровень команды, а на этом турнире ничего особенного не вижу.



В этом матче в большей степени всё зависит от Аргентины — как у неё пойдёт игра. Думаю, что встреча не получится результативной, потому что Аргентина сейчас сильно нервничает. Конечно, если забьют быстро, то, может, и разойдутся, но на самом деле не видно, что Аргентина много забьёт. Поставлю на этот матч «тотал меньше 3».