Катар — Аргентина: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Катар — Аргентина в групповом раунде Кубка Америки — 2019.
Ставка: победа сборной Аргентины с форой «–2,5» за 3.04
«Катар — это азиатская сборная, чемпион Азии, приглашенный на турнир южноамериканских команд. Уже состоялась сенсация, когда в первом туре Катар сыграл вничью с Парагваем — 2:2.
Должны подтянуться, глядя на Месси, его партнеры. И Ди Мария должен выглядеть совершенно другим, не таким, как в матче с Колумбией. Да и вообще вся команда должна соответствовать уровню своего лидера. Думаю, это произойдет.
Катарцы в матче с Парагваем проявили волю, ведь они пропустили уже на четвертой минуте с пенальти, потом получили еще. Ну и на 68-й и 77-й минутах забивают два мяча. Последний, собственно, забили в свои ворота их соперники, но не в этом дело, ведь счет 2:2. Для кого-то Катар — крепкий орешек, но только не для Аргентины, которая поставлена в такое положение.
Катар пойдет в атаку, а Аргентина этим воспользуется. Позволю себе сделать ставку в матче Аргентина — Катар на победу Аргентинцев с форой «–2,5» с коэффициентом 3,04».
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