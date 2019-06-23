Катар — Аргентина: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Катар — Аргентина в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа сборной Аргентины с форой «–2,5» за 3.04



«Катар — это азиатская сборная, чемпион Азии, приглашенный на турнир южноамериканских команд. Уже состоялась сенсация, когда в первом туре Катар сыграл вничью с Парагваем — 2:2.



Должны подтянуться, глядя на Месси, его партнеры. И Ди Мария должен выглядеть совершенно другим, не таким, как в матче с Колумбией. Да и вообще вся команда должна соответствовать уровню своего лидера. Думаю, это произойдет.



Катарцы в матче с Парагваем проявили волю, ведь они пропустили уже на четвертой минуте с пенальти, потом получили еще. Ну и на 68-й и 77-й минутах забивают два мяча. Последний, собственно, забили в свои ворота их соперники, но не в этом дело, ведь счет 2:2. Для кого-то Катар — крепкий орешек, но только не для Аргентины, которая поставлена в такое положение.



Катар пойдет в атаку, а Аргентина этим воспользуется. Позволю себе сделать ставку в матче Аргентина — Катар на победу Аргентинцев с форой «–2,5» с коэффициентом 3,04».