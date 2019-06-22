Боливия — Венесуэла: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Америки 2019 года Боливия — Венесуэла. Встреча начнется 22 июня в 22:00 мск.
Ставка: Венесуэла победит всухую за 2.40.
«Для Венесуэлы задача представляется предельно очевидной — команде нужна исключительно победа. Есть несколько вариантов развития событий. Первый — прямой выход со второго места. Второй — стать лучшей третьей командой группового этапа. Но в любом случае венесуэльцам необходимо играть только на победу.
Боливия — андердог группы. В первых двух турах у них не было никаких шансов: два поражения с общим счетом 1:6. Венесуэла же хорошо выстроенная, качественная команда. Мы видели боевую ничью (0:0) с Бразилией. Это было действительно здорово. На этом турнире венесуэльцы пока вообще не пропускали. Поэтому, думаю, в предстоящей встрече Венесуэла победит и не пропустит».
- 22 июня 2019
-
17:00
-
16:30
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
13:50
-
13:10
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
- 21 июня 2019
-
20:00
-
19:08
-
18:50
-
18:10
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
- 20 июня 2019
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00