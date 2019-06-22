Боливия — Венесуэла: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Америки 2019 года Боливия — Венесуэла. Встреча начнется 22 июня в 22:00 мск.



Ставка: Венесуэла победит всухую за 2.40.



«Для Венесуэлы задача представляется предельно очевидной — команде нужна исключительно победа. Есть несколько вариантов развития событий. Первый — прямой выход со второго места. Второй — стать лучшей третьей командой группового этапа. Но в любом случае венесуэльцам необходимо играть только на победу.



Боливия — андердог группы. В первых двух турах у них не было никаких шансов: два поражения с общим счетом 1:6. Венесуэла же хорошо выстроенная, качественная команда. Мы видели боевую ничью (0:0) с Бразилией. Это было действительно здорово. На этом турнире венесуэльцы пока вообще не пропускали. Поэтому, думаю, в предстоящей встрече Венесуэла победит и не пропустит».