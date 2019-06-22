Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Red Bull Cliff Diving на Азорских островах (Португалия)
Главная / Ставки / Новости /

Боливия — Венесуэла: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Америки — 2019

Боливия — Венесуэла: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Америки — 2019
Ставки 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Америки 2019 года Боливия — Венесуэла. Встреча начнется 22 июня в 22:00 мск.

Ставка: Венесуэла победит всухую за 2.40.

«Для Венесуэлы задача представляется предельно очевидной — команде нужна исключительно победа. Есть несколько вариантов развития событий. Первый — прямой выход со второго места. Второй — стать лучшей третьей командой группового этапа. Но в любом случае венесуэльцам необходимо играть только на победу.

Боливия — андердог группы. В первых двух турах у них не было никаких шансов: два поражения с общим счетом 1:6. Венесуэла же хорошо выстроенная, качественная команда. Мы видели боевую ничью (0:0) с Бразилией. Это было действительно здорово. На этом турнире венесуэльцы пока вообще не пропускали. Поэтому, думаю, в предстоящей встрече Венесуэла победит и не пропустит».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент