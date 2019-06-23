Колумбия — Парагвай: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Колумбия — Парагвай в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в воскресенье, 23 июня, на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставки: обе забьют за 1.85



«Сборная Колумбии в группе B уже обеспечила себе первое место. Она готовится к плей-офф. Колумбийцы оставили приятное впечатление по первым двум матчам: здорово команда организованна, прекрасно контратакует, хорошо ведет игру, ну и, конечно, есть исполнители — тот же Дуван Сапата, забивший два мяча в двух матчах, Хамес прекрасно справляется со своей ролью. Не исключено, что Кейруш даст отдохнуть основным футболистам — кто-то сыграет чуть больше, кто-то чуть меньше. Но Колумбия есть Колумбия.



Парагвай наверняка понимает, что Аргентина обыграет Катар, и рискует из группы не выйти. Но при этом формате Парагвай может выйти и с двумя очками. Но чтобы не рисковать, думаю, ничья сборную Парагвая устроить должна. И от этого стоит плясать. Вряд ли Парагвай будет закрываться, рассчитывая на 0:0. Но какой-нибудь голик дальним ударом Дерлис Гонсалес может забить, ну или Кардосо что-то из штрафной забьет.



Раз уж забили прекрасный гол Аргентине, при этом не забив пенальти, Парагвай может забить. Колумбия должна хотя бы гол пропустить на групповом этапе. Но не думаю, что Колумбия тоже сыграет сухой матч. Я бы здесь рассмотрел вариант «обе забьют». И даже, может быть, рассмотрел бы ставку на лобовую ничью».