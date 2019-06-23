Катар — Аргентина: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Катар — Аргентина в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в воскресенье, 23 июня, на стадионе «Гремиу» в Порту-Алегри.



Ставки: Аргентина забьет в обоих таймах за 1.99, гол Агуэро за 2.03.



«Как сказал Лионель Месси, невыход Аргентины из группы будет сумасшествием. Но пока факт есть факт: Аргентина после двух туров занимает последнее место, уступая по разнице Катару. Катарцы забили два парагвайцам, аргентинцы — только один. К тому же они отскочили — Армани отразил пенальти. Ну и еще несколько неплохих атак было у Парагвая.



Не хватает Аргентине организации игры. При этом есть исполнители, которые в нужный момент могут о себе заявить. Не Месси единым должна атаковать Аргентина, хотя основной акцент делается на Лео. Можно было бы сыграть гол Месси за 1,63. Но думаю, что Аргентина должна начать агрессивно, пусть Катар — команда играющая, неплохо показавшая себя и с Парагваем, и с Колумбией.



Просто аргентинцам не будет. Им важно повести в счете. А потом уже надо будет плясать от результата и пространства, которое наверняка Катар предоставит, если будет проигрывать.



Рискну дать прогноз, что Аргентина забьет в обоих таймах. Если они поведут в счете, то потом можно будет постараться добить соперника. Ну и как бонус предложу гол Куна Агуэро. В первом матче он был совсем не заметен. Во втором вышел на замену. Но, повторюсь, не Месси единым должна Аргентина атаковать. Другие футболисты тоже должны брать инициативу на себя, в том числе и Агуэро.



Мои прогнозы: «Аргентина забьет в обоих таймах» и «гол Куна Агуэро». Коэффициенты почти одинаковые. Не верю, что Аргентина ни разу не выиграет в группе. Месси сказал — Месси должен сделать. Вместе с Куном Агуэро».