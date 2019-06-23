Бразилия — Россия: бонус до 10 тысяч рублей на первую ставку

24 июня сборные Бразилии и России по волейболу сыграют в рамках 4-го этапа Лиги наций. Матч начнётся в 03:00 мск. Игра пройдёт в бразильском городе Куяба. Букмекерская компания «Фонбет» предложила бонус до 10 тысяч рублей новым клиентам за ставку на эту встречу.
Поставить на победу Бразилии в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.35. Это соответствует вероятности 68%. Шансы России выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.90 (32%).
Чтобы сделать ставку на матч Бразилия — Россия с бонусом до 10 тыс. рублей, зарегистрируйтесь на сайте БК «Фонбет».
На этапе в Бразилии обе команды одержали по две победы. Россияне обыграли Германию со счётом 3:1 и Болгарию в трёх сетах. Бразильцы потеряли очки в матче с Германией (3:2) и переиграли болгар со счётом 3:1. Обе команды имеют хорошие шансы попасть в финальный этап турнира.
- 23 июня 2019
-
19:00
-
18:10
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
09:50
-
09:00
- 22 июня 2019
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
13:50
-
13:10
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
- 21 июня 2019
-
20:00
-
19:08
-
18:50