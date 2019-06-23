Бразилия — Россия: бонус до 10 тысяч рублей на первую ставку

24 июня сборные Бразилии и России по волейболу сыграют в рамках 4-го этапа Лиги наций. Матч начнётся в 03:00 мск. Игра пройдёт в бразильском городе Куяба. Букмекерская компания «Фонбет» предложила бонус до 10 тысяч рублей новым клиентам за ставку на эту встречу.



Поставить на победу Бразилии в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.35. Это соответствует вероятности 68%. Шансы России выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.90 (32%).



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На этапе в Бразилии обе команды одержали по две победы. Россияне обыграли Германию со счётом 3:1 и Болгарию в трёх сетах. Бразильцы потеряли очки в матче с Германией (3:2) и переиграли болгар со счётом 3:1. Обе команды имеют хорошие шансы попасть в финальный этап турнира.