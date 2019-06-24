Кот-д’Ивуар — ЮАР: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Африки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ЮАР в первом туре группового этапа Кубка африканских наций — 2019. Встреча состоится сегодня, 24 июня, в Каире.



Ставка: победа Кот-д’Ивуара за 2.10.



«Стартовый матч для обеих команд. И у тех, и у других были проблемы, чтобы пробиться на турнир. Они выходили не с первых мест.



Ивуарийцы сильно поменялись за последний год. Нет суперзвёзд — Дрогба, Думбия. Бони ещё в строю.



Мне сложно представить, что ивуарийцы покажут. Но, исходя из всех сообщений, что были об африканском футболе за последнее время, Кот-д’Ивуар должен быть сильнее, несмотря на то что у соперника более авторитетный тренер. Мой прогноз — победа Кот-д’Ивуара за 2.1», — сказал Андронов.