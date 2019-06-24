Тунис — Ангола: эксперты назвали фаворита матча Кубка африканских наций

Сегодня, 24 июня, в 20:00 мск начнётся матч Кубка африканских наций между сборными Туниса и Анголы. Букмекеры назвали фаворита противостояния.



Поставить на победу тунисцев в можно с коэффициентом 1.70. Это соответствует вероятности 55%. Шансы Анголы выиграть аналитики оценили коэффициентом 5.10 (19%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.65 (26%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.45. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.55. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.25. За 1.57 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа Туниса со счётом 1:0 (коэффициент 5.50).



В группе E также выступят команды Мавритании и Мали.