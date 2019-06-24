Тунис — Ангола: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клуба АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Тунис — Ангола в первом туре группового этапа Кубка африканских наций. Встреча состоится сегодня, 24 июня, в Суеце.



Ставка: победа Туниса за 1.72.



«Фаворитом в этом матче является сборная Туниса. Она имеет очень большой опыт в больших соревнованиях. В прошлом году Тунис выступал на чемпионате мира в России. Он получился неудачным. Но недавно Тунис выиграл у Хорватии 2:1. Думаю, болельщики из Туниса приобрели оптимизм перед стартом Кубка Африки.



Тунис играет в атакующий футбол. Надо обратить внимание на Хазри. Думаю, от него стоит ждать пары голов на турнире.



У Анголы нет явного лидера, но команда солидная. Она знает, как добиваться результата. Пара игроков есть из высшей лиги чемпионата Португалии. Опасна эта команда на стандартах. Но, думаю, Тунис всё равно остаётся фаворитом. Думаю, Тунис победит 2:1», — сказал Одемвингие.