Чили — Уругвай: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки—2019

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов дал прогноз на матч Чили — Уругвай в третьем туре группового этапа Кубка Америки—2019. Встреча состоится на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Ставка: победа Уругвая за 2.15.
«Матч имеет серьёзное турнирное значение, несмотря на то что обе команды обеспечили себе выход дальше. Но здесь разыгрывается первое место в группе и возможности уйти от встречи с Колумбией в четвертьфинале. Колумбийцы выглядят так на этом турнире, что и Уругваю, и Чили хотелось бы реализовать возможность — уйти от встречи с колумбийцами. Не хочется с ними играть.
У уругвайской сборной есть проблемы. Получил травму один из основных игроков — Матиас Весино. Он больше не сыграет на Кубке Америки этого года. Но всё равно, на мой взгляд, шансов у Уругвая несколько больше. Чилийская сборная, как мне кажется, выдала свой максимум и сейчас может расслабиться.
Уругваю нужна только победа. Поэтому, возможно, у Чили будет другая стратегия. Но 2.15 платят за Уругвай — на этом и надо остановиться», — сказал Андронов.
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