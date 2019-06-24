Кот-д’Ивуар — ЮАР: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка африканских наций

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ЮАР в рамках Кубка Африки. Встреча состоится сегодня, 24 июня, и начнётся в 17:30 мск.



Ставка: Кот д’Ивуар забьёт как минимум 2 мяча за 2.46.



«Кот-д’Ивуар по именам явно мощнее, сильнее, но у нас Кубок Африки, а это непредсказуемый турнир. Немаловажный фактор, что турнир летом проводится, тогда как обычно он игрался зимой. И сейчас это случится впервые за долгие годы. Это вполне может сказаться на футболистах, на их состоянии.



Африканские игроки не всегда отличаются стабильностью. Это проблема. Кажется, что все матчи будут немного неожиданными. В этой игре номинальные хозяева кажутся фаворитами. Я думаю, что сборная Кот-д’Ивуара постарается проявить себя, и предлагаю поставить на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 мяча», — сказал Арустамян.