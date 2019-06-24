Эксперты назвали шансы «Спартака» продать больше 13,5 тыс. абонементов

Московский «Спартак» перед началом нового сезона повысил цены на сезонные абонементы. Самый дешёвый абонемент на матчи спартаковцев теперь стоит 7000 рублей, самый дорогой — 217 тыс. рублей. Конечно, это не понравилось болельщикам, часть которых собирается бойкотировать продажи.



Букмекеры принимают ставки на то, сколько абонементов удастся продать «Спартаку». Поставить на то, что клуб продаст более 13,5 тыс. абонементов, можно за 1.85 (50% вероятности). С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что «Спартаку» не удастся достичь такой отметки.



Несмотря на недовольства болельщиков, коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко заявил, что по результатам 12 дней удалось зафиксировать рост продаж на 5,7% в сравнении с сезоном-2018/19.