Чили — Уругвай: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Америки—2019

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Чили — Уругвай в рамках Кубка Америки 2019 года. Встреча начнётся завтра, 25 июня, в 2:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Уругвай шокировал ничейным результатом в матче с Японией. Японцы очень мало забивают, а здесь сразу два мяча. Думаю, Уругвай подвела недооценка соперника. Хоть футболисты Уругвая и тренеры заявляли, что никакой недооценки не было, но мне представляется, что уругвайцы просто расслабились после разгромной победы над Эквадором. В любом случае Уругвай отметился шестью забитыми мячами за два тура, что позволяет этой команде рассчитывать на голевые варианты в предстоящей встрече.



Чилийцы здорово провели два последних розыгрыша Кубка Америки, взяв два трофея. И вот в этом году вновь вполне возможна победа чилийской сборной, учитывая, что по другим сборным много вопросов. Плюс ко всему для этого поколения чилийцев это, пожалуй, последний шанс взять ещё один серьёзный трофей. Нынешний состав Чили производит впечатление невероятно стабильной команды, которая за последние годы сбилась с курса только раз, когда не попала на чемпионат мира в России. В Бразилии чилийцы хороши, и я думаю, что на «Маракане» нам стоит ждать результативного футбола. Моя ставка: «обе забьют», — сказал Казанский.