Камерун — Гвинея-Бисау: котировки на матч Кубка африканских наций

Сегодня, 25 июня, в 20:00 мск начнётся матч Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Гвинеи-Бисау. Букмекеры назвали фаворита противостояния.



Поставить на победу камерунцев в основное время матча можно с коэффициентом 1.50. Это соответствует вероятности 63%. Шансы Гвинеи-Бисау выиграть аналитики оценили коэффициентом 7.80 (12%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.85 (25%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.45. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.55. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.50. За 1.45 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа Камеруна со счётом 1:0 (коэффициент 5.00).



В группе F также выступают сборные Ганы и Бенина.