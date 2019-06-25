Эксперты назвали фаворита Кубка Америки—2019 перед началом плей-офф

На Кубке Америки—2019 определились все участники плей-офф. Букмекеры назвали фаворита турнира после группового этапа.



По оценке аналитиков, больше всего шансов выиграть Кубок у хозяев турнира, сборной Бразилии. Поставить на победу команды Тите можно за 2.10, что соответствует вероятности 43%. В 1/4 финала бразильцы сыграют с командой Парагвая, чьи шансы эксперты оценили коэффициентом 100.00 (1%).



Сделать ставку на команду Уругвая можно за 5.50 (16%). Уругвайцы в своём четвертьфинале сыграют со сборной Перу. Шансы перуанцев букмекеры оценили коэффициентом 32.00 (3%).



Вероятность успеха Колумбии оценивают коэффициентом 6.50 (14%). В четвертьфинале колумбийцы померятся силами с действующим обладателем Кубка Америки — сборной Чили (коэффициент 11.00, 8%).



Наконец, на Аргентину можно поставить с коэффициентом 7.00 (13%). Лионель Месси и компания были совсем неубедительны на групповом этапе, но победа над Катаром позволила аргентинцам пройти дальше. В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой (40.00, 2%). А вот в полуфинале команду Лионеля Скалони может ждать Бразилия.



Четвертьфинальная стадия турнира стартует 28 июня.