Аналитики назвали шансы Маррея сыграть на US Open в одиночном разряде

Энди Маррей вернулся в теннис с металлическим бедром. На турнире ATP в Лондоне британец сразу же победил, правда, пока только в парном разряде. В паре с испанцем Фелисиано Лопесом Маррей в финале обыграл британца Джо Солсбери и Раджива Рама из США — 7:6, 5:7, 10:5.



После матча Маррей признался, что хотел бы вернуться в одиночный разряд, если ему позволит форма. Энди отметил, что скорее всего сыграет на небольшом турнире в Глазго Murray's Trophy, названном в честь его семьи. Букмекеры принимают ставки, на каком из крупных турниров состоится возвращение Маррея.



По оценке аналитиков, вероятнее всего Маррей вернется в одиночный разряд на турнире в Цинцинатти (10-18 августа). Поставить на это можно за 1.67, что соответствует вероятности 42%. За 1.73 (39%) можно поставить на US Open, который стартует 26 августа.



Вероятность вовзращения на турнире в Шанхае (начинается 5 октября) эксперты оценили коэффициентом 4.00 (13%). Наконец, за 10.00 (6%) можно сделать ставку на то, что Маррей вернется на турнире в Париже. Этот турнир стартует 26 октября.



Кроме того, букмекеры принимают ставки на выступление британца на US Open. Поставить на то, что Энди сыгрет в парном разряде, можно за 1.57 (вероятность — 42%). Сделать ставку на то, что Маррей сыграет в одиночном разряде, можно с коэффициентом 1.73 (35%). Наконец, поставить на то, что британец сыграет и в одиночке, и в паре, можно за 2.75 (23%).