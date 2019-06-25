William Hill стал спонсором сразу семи клубов Сегунды

Британская букмекерская компания William Hill объявила о спонсорском соглашении сразу с семью командами Сегунды — второго дивизиона чемпионата Испании по футболу. Букмекер стал партнёром «Сарагосы», «Альмерии», «Лас-Пальмаса», «Эстремадуры», «Алькоркона», «Эльче» и «Альбасете».



Соглашения рассчитаны на сезон-2019/20. Ни один из клубов пока не рассказал о финансовых условиях подписанных контрактов. В William Hill отметили, что пошли на такой радикальный шаг, чтобы расширить своё присутствие на испанском рынке. Кроме того в компании стараются таким образом снизить зависимость доходов от рынка ставок Великобритании.



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