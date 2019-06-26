Египет — ДР Конго: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Египет — ДР Конго во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций — 2019.



Ставка: победа Египта за 1.45.



«Победив в первой игре со скромным счётом 1:0, Египет взял три очка, но думаю, что одного гола в предстоящей встрече им не хватит. В сборной Конго играют такие игроки, как Янник Боласи, хорошо известный по выступлениям за «Кристал Пэлас» и «Эвертон». Седрик Бакамбу — очень забивной игрок, который много забивал в «Вильярреале», так что в этой команде есть кому забивать.



Мой вывший одноклубник Юссуф Мулумбу будет играть в центре поля – работоспособный, не даст Салаху легко создавать моменты. Думаю, что Салаху надо будет включить более высокие скорости. Он не отличился в первой игре, думаю, что он осознает, что одного гола, скорее всего, будет мало для победы. Игра ожидается интересная, голы будут с обеих сторон, но всё-таки предпочтение отдам сборной Египта. Египет победит 2:1, и пора Салаху отличиться на этом турнире», — сказа Одемвингие.