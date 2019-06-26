«Ростов» – «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на товарищескую встречу

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча начнётся сегодня, 26 июня, в 19:00 мск.



Ставка: победа «Спартака» за 2.09.



«Ростов» и изменился, и не изменился одновременно. Завершил карьеру после многих лет за ростовский клуб символ команды Тимофей Калачёв. Покинул южан и ключевой защитник Сергей Паршивлюк. Однако появился и новичок. Ростовчане приобрели нападающего Саплинова из «Балтики». Очень интересно будет за ним наблюдать в новой команде.



В «Спартаке» произошли куда большие изменения. Команду покинули Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Не обошлось и без скандалов, связанных с этим. Есть и новичок Понсе. Аргентинский нападающий вполне неплохо зарекомендовал себя в греческом АЕКе. Теперь в атаке у красно-белых появилась мощная сила.



Мне кажется, что в данном матче победить должен тот, чья мотивация будет больше. Конечно, москвичи сейчас находятся в более сложном положении. Именно поэтому ставлю на победу «Спартака», — сказал Гусев.