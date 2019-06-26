«Ростов» — «Спартак»: прогноз Эльвина Керимова на товарищеский матч

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер – 2019 «Ростов» — «Спартак».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.90.



«Я думаю, что об оптимальных кондициях говорить рано, потому что обе команды готовятся к сезону, но это в любом случае интересно, потому что Валерий Карпин против «Спартака», Роман Ерёменко против «Спартака», и много других параллелей можно проводить. За последние годы противостояние «Ростова» и «Спартака» стало знаковым для нашего футбола.



Понятно, что это товарищеская игра, товарищеский турнир, тем не менее результат хоть и не на первом месте, но обе команды захотят себя показать. Сейчас в «Ростове» и «Спартаке» ведётся работа по выбору оптимального состава на старт сезона, поэтому каждый игрок хочет себя зарекомендовать с лучшей стороны.



Я жду голов от товарищеских матчей, потому что нет давления турнирной ситуации, нет давления родных трибун. Это игра на нейтральном поле, в стране, где обе команды проводят подготовительный этап к сезону. Где-то расслабленность, может, скажется, плюс исполнители хорошие в атаке у тех и других, плюс «Спартак» отгрузил семь мячей в ворота «Сочи» в первом для себя товарищеском матче. Это уже о чём-то говорит, на данном этапе они получают удовольствие от игры, где-то что-то получается.



«Ростов» тоже провёл товарищеский матч против СКА, тоже забил три мяча, выиграв 3:1, т.е. голы были в обоих матчах с участием «Спартака» и «Ростова». Я думаю, что в этой игре будут голы, поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2,5. Буду ставить на голы в товарищеских матчах в большей части случаев, потому что нет давления, наигрываются какие-то связки, чувствуется несыгранность обороны, поэтому забивается много голов. Предлагаю ставить на голы в этом матче», — сказал Керимов.