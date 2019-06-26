«Ростов» – «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на встречу в Австрии

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча начнётся сегодня, 26 июня, в 19:00 мск.
Ставка: «Спартак» забьет минимум 2 мяча за 2.04.
«Не спешите ругать «Спартак» раньше времени. Да, у них есть определенные проблемы, которые преследуют их еще с прошлого сезона, и от которых будет крайне сложно избавиться в дальнейшем. Однако есть у москвичей и свои плюсы. Когда команда Олега Кононова играет не под давлением, а результат выходит не на первые роли, то у нее многое получается. Уверен, что «красно-белым» по силам действовать не только прагматично, но и в более раскрепощенной манере.
В «Ростове» ничего особенным образом по сравнению с недавно завершившимся сезоном не поменялось. Сохранился костяк команды, а Валерий Карпин по-прежнему находится у руля южной команды. Думаю, и рисунок игры остался у ростовчан прежнем.
Мне кажется, в данной встрече стоит отталкиваться именно от москвичей. Вокруг них множество скандалов, а побеждать им нужно даже в товарищеских поединках. Просто им на данном этапе это больше нужно. Поэтому москвичи должны играть в атаку. Ставлю на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5», — сказал Шмурнов.
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