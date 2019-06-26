Эксперты назвали среднюю сумму ставки на спорт в России

Аналитики компании АТОЛ провели исследование, в ходе которого выяснили среднюю сумму ставки на спорт в России. Она оказалась равна 1848 руб. При этом компания отмечает, что 25% игроков тратят на ставку более 1000 рублей, а на летние виды спорта в среднем ставят сумму на 6,4% большую, чем на зимние.



В ходе исследования специалисты проанализировали данные чеков, сформированных букмекерскими компаниями из России, пользующимися онлайн-кассами АТОЛ. Учитывались ставки, сделанные и оплаченные онлайн за период с 1 июля 2018 года по 24 июня 2019 года.



По данным экспертов, самая крупная средняя сумма ставки была во время чемпионата мира по футболу в России. В июле 2018 года это значение составило 1997 рублей.



Аналитики также отметили сезонный характер размеров ставок: максимальные значения достигаются в летние месяцы, а минимальные — зимой и в начале весны. Так, в марте 2019 года средний размер ставки составил 1772 рубля, а в июне — 1941 рубль.