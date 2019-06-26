«Ростов» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч в Австрии

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Спартак» в рамках Кубка Париматч Премьер, проходящего в Австрии. Встреча нанчётся в 19:00 мск.



Ставка: победа «Спартака» за 2.09.



«Разумеется, оба тренера рассматривают предстоящий турнир как один из этапов подготовки к старту сезона-2019/20, поэтому результат ближайших матчей серьёзного значения иметь не будет. С другой стороны, на «Спартак» постоянно оказывается давление, из-за чего Кононова будут критиковать даже в случае неудач по итогам фактически товарищеских встреч.



Для «Ростова» предстоящий поединок станет второй игрой после завершившегося чемпионата, а «Спартак» уже успел разгромить «Сочи» со счётом 7:1. Если отталкиваться от аналогичного турнира, который проходил зимой, то напрашивается чистая победа красно-белых за коэффициент 2.09.



В Фонбет Кубке Матч Премьер команда Олега Кононова одолела всех своих соперников, а «Ростов» добыл лишь одно очко по итогам трёх матчей. «Спартаку» важно успокоить болельщиков и вселить некоторую уверенность руководству. К тому же москвичам необходимо учитывать дополнительную нагрузку из-за будущих поединков в Лиге Европы.



Если смотреть исключительно на талант и мастерство, то жёлто-синие немного уступают визави. «Ростов» в основном действует от обороны, а ожидать предельной концентрации в защите в конце июня не приходится. При предположительно менее высоком, нежели в официальных матчах, уровне сопротивления преимущество зачастую получает более атакующая команда.



Конечно, прогнозировать исход в первом матче предсезонного турнира тяжело, однако мы практически не видим аргументов в пользу коллектива Валерия Карпина. У «Спартака» уже есть Копа дель Соль, Фонбет Кубок Матч Премьер, и Кононов наверняка желает пополнить клубный музей ещё одним трофеем.



В подобных поединках обычно обходится без грубости, из-за чего букмекеры сильно занижают линию на предупреждения. За 1.8 мы рискнём проверить тотал жёлтых карточек больше 1,5. Во-первых, даже на предсезонке соперники не позволят слишком легко проходить друг друга на дриблинге. К тому же на аналогичном зимнем турнире в четырёх из шести матчей выбранный нами вариант оказывался успешным».

«Ростов» — «Спартак». Прогноз: Кононов продолжит доминировать в предсезонке «Спартак» сделает первый шаг навстречу к очередному трофею. Сервант с кубками должен пополниться.