Букмекеры дали прогноз на курс криптовалюты биткоин в 2019 году

Биткоин впервые с 20 января 2018 года подорожал до $ 13 тыс., прибавив к цене более чем 13% за сутки. Однако эксперты заявляют, что за ростом может последовать обвал рынка, как и в 2018 году. Букмекеры принимают ставки на курс биткоина.



Сделать ставку на то, что курс самой известной криптовалюты в 2019 году опустится ниже отметки в $ 2000, можно с коэффициентом 9.00 (9%). Сделать ставку на то, что биткоин не упадет так резко, можно за 9.00 (9%).



Биткоин появился в начале 2009 года. Пик популярности криптовалюты пришёлся на 2017 год, когда его стоимость поднималась до $ 20 тыс.



На момент публикации курс криптовалюты биткоин составлял $ 12 847. Ещё в январе 2019 года курс биткоина составлял $ 3388.