«Краснодар» – ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч товарищеского турнира

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер — 2019.
Ставка: минимум 3 гола в матче за 1.80.
«Я думаю, что «армейцы» сейчас пребывают в позитивном настрое. Самая главная задача – сохранение Влашича — решена. У «Краснодара» немножко другая ситуация – Виктор Классен получил тяжелую травму, выбыл на долгое время, и «Краснодару» даже пришлось совершать трансфер, который, может быть, изначально не был запланирован.
Мне кажется, что, учитывая то, что это предсезонный турнир, обе команды будут работать больше над какими-то атакующими вариантами. Для «Краснодара» это вообще привычно, а для ЦСКА никаких проблем в данном случае не составляет. Будут строить атакующие схемы, поэтому от игры в атаке я исхожу. Считаю, что на этот матч лучшая ставка – тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,80», — сказал Андронов.
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