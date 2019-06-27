Бразилия — Парагвай: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Америки

28 июня в 03:30 мск начнётся четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 между сборными Бразилии и Парагвая. Аналитики оценили шансы команд.



Поставить на победу Бразилии в основное время матча можно за 1.19. Это примерно 80% вероятности. Шансы Парагвая эксперты оценили коэффициентом 16.00 (6%). На ничейный исход предлагается коэффициент 6.80 (14%).



Сделать ставку на проход Бразилии в полуфинал можно за 1.08 (88%). Поставить на парагвайцев можно за 7.90 (12%).



Вероятность того, что команды забьют как минимум 3 мяча в матче, можно за 1.67. Поставить на ТМ 2,5 мяча можно с коэффициентом 2,20. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 2,65. Поставить на то, что такого не случится, можно за 1.43.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт матча, — победа Бразилии со счётом 2:0 (коэффициент 5.50).



В полуфинале победитель встречи сыграет с сильнейшим в противостоянии Колумбии и Чили.