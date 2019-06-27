«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на товарищескую встречу

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау.



Ставка: как минимум 3 мяча в матче и обе команды забьют за 1.99.



«ЦСКА пока ещё контрольные матчи не проводил. Влашич, ставший полноценным новичком, был на чемпионате Европе среди молодёжных команд. Выступил он не очень удачно, получил неприятную травму. Но не всё так страшно, как могло сразу показаться. Травму получил и Георгий Щенников, на тренировке травмировал лодыжку. Это выбило его на долгий срок.



Но ЦСКА — команда играющая. Даже без этих ребят есть кому что-то нарисовать впереди. И «Краснодар», и ЦСКА обладают такой обоймой игроков, что именно от этой встречи мы вправе ждать голов.



«Краснодар» нам презентует своих новичков, интересно будет за ними посмотреть. Ну и костяк команды почти сохранился. Ушли только Каборе и Перейра. Газинский, правда, травму получил. Но и без этого немало игроков у «Краснодара».



Я бы сыграл верх в этом матче. Да, душно, да, жарко, но обе команды настроены на атаку. Думаю, они порадуют телезрителей и болельщиков забитыми мячами. За 1.99 я бы сыграл «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Но можно и просто верх взять за хороший коэффициент 1.85», — сказал Генич.