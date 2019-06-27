Бразилия – Парагвай: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/4 финала Кубка Америки

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Бразилия – Парагвай.



Ставка: победа Бразилии в обоих таймах за 2.20.



«Закончилась групповая стадия Кубка Америки, начинаются четвертьфиналы. Предстоит интересная игра между Бразилией и Парагваем.



Бразилия выиграла два матча и сыграла вничью. Очень важно, что в трёх играх они не пропускали голов. Бразилия всегда очень хорошо и динамично играет. Много талантливых игроков – Коутиньо, Ришарлисон, Эвертон, Жезус, Фирмино. В защите тоже хорошие игроки – Дани Алвес, Тиаго Силва и вратарь топ-уровня Алиссон. Все игроки играют в топ-клубах – «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити». Для меня это фаворит номер один на победу на турнире.



Парагваю будет очень сложно. Из трёх игр группового этапа Парагвай не выиграл ни одной, набрал 2 очка, но вышел в четвертьфинал. Есть хорошие игроки – Перес, Урибе, но я думаю, что слишком большая разница в классе между командами. Бразилия играет дома, это хороший шанс выиграть турнир.



Прогноз на матч – Бразилия выиграет оба тайма, Бразилия выиграет второй тайм с разницей в два гола и больше, Парагвай не забьёт», — сказал Гратакос.