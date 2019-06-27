«Краснодар» – ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на товарищескую игру
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер—2019. Игра состоится в Австрии сегодня, 27 июня и начнётся в 19:00 мск.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.85.
«Краснодар» — команда, которая любит атаковать. Этот коллектив и сам играет, и другим даёт. В прошедшем сезоне «быки» финишировали выше «армейцев» и квалифицировались в отборочный турнир Лиги чемпионов. А это мощный эмоциональный импульс.
Обе команды молодые, но если сравнивать их атакующую игру, то предпочтение, конечно, на стороне «Краснодара». Поэтому думаю, что голов здесь будет достаточно, а победит команда Мусаева», — сказал Ловчев.
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