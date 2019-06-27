«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч турнира в Австрии

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 27 июня, и начнётся в 19:00 мск.



Ставка: ничья за 3.45.



«Очень любопытно, как будет выглядеть южная команда. У неё много новичков, которые только-только появились в команде. Нельзя не учитывать и того, что расположение «Краснодара» покинули ведущие футболисты. Есть и те, кто получил травмы.



В любом случае проблемы есть также и у ЦСКА. Кадровые вопросы имеют место, Влашич пока не готов. Совсем недавно он играл на молодёжном чемпионате мира. Нас ожидает очень упорный матч. Предлагаю вам поставить на ничью», — сказал Арустамян.