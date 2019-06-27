Сенегал — Алжир: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура Кубка африканских наций—2019 Сенегал — Алжир.



Ставка: обе забьют за 2.02.



«Сборные севера Африки традиционно неплохо смотрятся, достаточно про Египет сказать, не говоря уже про Алжир, Тунис и про Марокко. Если можно так выразиться, эти команды демонстрируют более европейский, аккуратный и организованный футбол. Мне кажется, в матче с Алжиром индивидуальное превосходство футболистов сенегальской сборной будет всё-таки определяющим.



Алжир хорош страстью и навыками игроков. Большинство футболистов среднего уровня играют важную роль во французском чемпионате, но вряд ли кто-то из них может в полной мере назвать себя звездой. В то время как у Сенегала есть звёздные игроки. Поэтому я жду от матча того, что команды будут играть в раскованный футбол. Я считаю, что обе команды забьют, соответственно, игра выйдет верховой, в которой Сенегал победит с перевесом в один мяч. Прогноз на эту игру — 2:1 в пользу сборной Сенегала», — сказал Казаков.