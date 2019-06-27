«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на товарищескую встречу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится в четверг, 27 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау.
Ставка: минимум 3 гола в матче и обе команды забьют за 1.90.
«Команды сейчас наверняка находятся под серьёзными нагрузками, поэтому ждать оптимального футбола не стоит. Но «Краснодару» достаточно быстро надо выходить на пик, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Это важнейшая задача.
У «армейцев» не будет Влашича. Он только что играл на молодёжном Евро, да ещё и травму получил. Но у ЦСКА довольно обширная обойма, в том числе в группе атаки. Можно придумать варианты игры без хорвата.
ЦСКА и «Краснодар» делают ставку на атакующий футбол. И в очной встрече, уверен, они будут стараться сами играть, а не мешать сопернику. Здесь стоит ждать забитых мячей и от москвичей, и от краснодарцев. Обычно их игры получаются результативными. Не думаю, что эта станет исключением. Поставлю на обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.
- 27 июня 2019
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00