«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на товарищескую встречу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится в четверг, 27 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау.



Ставка: минимум 3 гола в матче и обе команды забьют за 1.90.



«Команды сейчас наверняка находятся под серьёзными нагрузками, поэтому ждать оптимального футбола не стоит. Но «Краснодару» достаточно быстро надо выходить на пик, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Это важнейшая задача.



У «армейцев» не будет Влашича. Он только что играл на молодёжном Евро, да ещё и травму получил. Но у ЦСКА довольно обширная обойма, в том числе в группе атаки. Можно придумать варианты игры без хорвата.



ЦСКА и «Краснодар» делают ставку на атакующий футбол. И в очной встрече, уверен, они будут стараться сами играть, а не мешать сопернику. Здесь стоит ждать забитых мячей и от москвичей, и от краснодарцев. Обычно их игры получаются результативными. Не думаю, что эта станет исключением. Поставлю на обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.