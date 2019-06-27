Бразилия — Парагвай: прогноз Константина Генича на четвертьфинал Кубка Америки

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия — Парагвай в четвертьфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 28 июня мск на стадионе «Арена ду Гремиу» в Порту-Алегри.



Ставка: победа Бразилии всухую за 1.65.



«Парагвай на чистом фарте прошёл в четвертьфинал только по той причине, что Япония и Эквадор сыграли вничью. Ну и мы знаем сильные качества парагвайцев — это неплохая оборона. Ну а впереди есть резкие парни, тот же Дерлис Гонсалес может что-то придумать. Плюс есть ещё Оскар Кардосо.



В группе не всё удачно складывалось у Парагвая. Недобрали они очки в матче с Колумбией, хотя могли это сделать. Не повезло с Аргентиной. Но я думаю, что как прошли они на фарте, так с дистанции сейчас и сойдут.



Бразильцы, конечно, фавориты. Должны они проходить Парагвай. Хотя исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега на неудачных для неё турнирах. Здесь Бразилии главное пробить оборону парагвайцев. Сами же парагвайцы, как я думаю, вряд ли смогут забить. Бразилия ярко сыграла с Перу, не пропустила от других соперников. С Венесуэлой чуть-чуть не повезло.



Бразилия продолжит аккуратно играть в обороне. Я бы взял победу Бразилии всухую за 1,63. Также рассмотрел бы победу через тотал меньше 3,5 мяча за 1,79. 2:0 или 3:0 может быть», — сказал Генич.