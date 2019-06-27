Бразилия — Парагвай: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1/4 финала Кубка Америки

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч Бразилия — Парагвай в рамках Кубка Америки. Встреча состоится 28 июня и начнётся в 03:30 мск.



Ставка: меньше 3 голов в матче за 2.20.



«Сборная Парагвая — команда очень упорная. Они бьются в каждом матче. Довольно убедительно играют. Но у сборной Бразилии уровень футболистов и исполнителей совсем другой. Предпочтение моё будет на стороне бразильцев. Они выиграют, но помучаются с парагвайцами.



Разгрома от них я не жду, это вряд ли случится. Но преимущество в один-два мяча бразильцы себе обеспечить вполне смогут. Можно даже рискнуть и поставить на тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Арустамян.