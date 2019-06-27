Бразилия — Парагвай: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки—2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Бразилия — Парагвай.



Ставка: победа Бразилии по проценту владения мячом с форой «-25» за 1.83.



«Лобовая ставка на жёлто-зелёных невыгодна из-за маленького коэффициента, а брать фору «-2» слишком рискованно. Не зря говорят, что в плей-офф всё начинается с чистого листа. В футболе полно примеров, когда коллектив, еле-еле вышедший из группы, преподносил сенсацию на кубковой стадии.



На Бразилию будет давить статус фаворита, а Парагваю уже абсолютно нечего терять. «Гуарани» давно могли бы следовать знаменитому совету Романа Широкова, но получили дополнительный шанс проявить себя и постараются по максимуму осложнить задачу противнику. Скорее всего, жёлто-зелёные рано или поздно вскроют оборону аутсайдера, однако на это может уйти немало времени.



С Боливией команда Тите забила лишь на 50-й минуте, с Венесуэлой и вовсе обошлась без засчитанных голов, поэтому готовый выставить «автобус» Парагвай способен оказаться серьёзной проблемой для звёздного нападения Бразилии. Итоговый счёт будет зависеть от реализации и некоторой доли фарта, зато территориальное преимущество хозяев и их давление никаких вопросов не вызывает.



До перерыва Парагвай наверняка постарается особо не высовываться, а жёлто-зелёные попробуют создать массу опасных моментов. В связи с этим мы рассмотрим индивидуальный тотал угловых Бразилии в первом тайме больше 3,5 за 1.98. С той же Боливией команда Тите подала шесть корнеров в первом тайме, а с Венесуэлой четыре.



Так как «гуарани» сядут в оборону чуть ли не всем составом и перекроют центр поля, то хозяевам придётся строить своё нападение через фланги, где у Бразилии полный порядок. Вингеры жёлто-зелёных обладают отличным дриблингом, а крайние защитники всегда готовы подключиться для создания дополнительной остроты у чужих ворот.



На букмекерскую дырку похожа фора «-25» на хозяев по проценту владения мячом за 1.83. Бразилия выдала 74% с Боливией, 69% с Венесуэлой и 69% с Перу. Для прохода ставки нам достаточно показателя 63% в исполнении жёлто-зелёных, что более чем реально, учитывая скромный состав Парагвая и явное желание гостей отсидеться в обороне. «Гуарани» отдадут территорию фавориту и сосредоточатся на редких контратаках».

Бразилия – Парагвай. Прогноз: хозяева устроят осаду Ставить на Бразилию с форой опасно, но в инициативе хозяев сомневаться не приходится.