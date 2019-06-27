Бразилия — Парагвай: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Кубка Америки—2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия — Парагвай в четвертьфинале Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 28 июня мск на стадионе «Арена ду Гремиу» в Порту-Алегри.



Ставка: победа Бразилии минимум в 3 мяча за 2.45.



«Бразилия после матча с Венесуэлой предсказуемо собралась и разгромила сборную Перу. Все увидели, что может хозяин турнира, когда выкладывается по максимуму. Понятно, что бразильцев необходимо считать фаворитами турнира. Больше никто не показывает столь же сбалансированной игры.



Парагвай противоречиво себя показал в группе. Были упущены очки в игре с Катаром. Потом снова можно было выигрывать, но не забил Гонсалес пенальти в ворота Аргентины. В итоге на тоненького Парагвай прошёл дальше. Но я бы не сказал, что он этого совсем уж не заслужил. Команда приличная.



Но Бразилия всё-таки заметно сильнее, к тому же играет при своих болельщиках. Главное — не почивать на лаврах после успешной игры с Перу. Такой же настрой необходим и на матч с Парагваем. Думаю, всё удастся бразильцам. Ожидаю яркой игры от них и крупной победы. Поставлю на фору (-2,5) мяча. Вполне реально забить три или четыре мяча, при этом сама Бразилия вообще не пропускает», — сказал Титов.