Максим Кирюхин: «Фонбет» открывает баскетбольную площадку в Ставрополе

Председатель совета директоров букмекерской компании «Фонбет» Максим Валерьевич Кирюхин рассказал корреспонденту «Чемпионата», что летом 2019 года компания откроет баскетбольный спортивный комплекс в Ставрополе.



Для «Фонбет» этот баскетбольный комплекс – первый шаг в развитии регионального любительского спорта, уточнил Максим Кирюхин. Комплекс откроется в городском «Парке Победы». Посещение баскетбольных площадок будет бесплатным.



В дальнейшем компания планирует расширять географию поддержки любительского спорта и откроет спортивные арены в других частях России.



Помимо основной площадки с прорезиненным нескользящим покрытием комплекс будет включать в себя два дополнительных кольца, трибуны для зрителей, судейские столы и спортивную площадку с турниками и брусьями. Также комплекс будет оснащен раздевалками и душевыми кабинками.



К открытию комплекса приурочен турнир по стритболу, который организует Федерация баскетбола Ставропольского края. В нем примут участие более 40 команд из 10 городов Северо-Кавказского федерального округа. Для зрителей пройдут конкурсы с призами.



«Для «Фонбет» этот баскетбольный комплекс – первый шаг в развитии массового спорта в регионах. Наша благотворительная деятельность не ограничивается только Московским регионом. Мы хотим сделать спорт доступным во всей России. После открытия мы проведем турнир по стритболу, на который пригласим команды со всего Ставропольского края и соседних регионов. Так мы внесем свой вклад в развитие регионального спорта», — прокомментировал Максим Валерьевич Кирюхин.