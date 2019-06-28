Венесуэла — Аргентина: котировки на матч 1/4 финала Кубка Америки-2019

28 июня в 22:00 мск начнётся четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 между сборными Венесуэлы и Аргентины. Аналитики оценили шансы команд.



Поставить на победу Аргентины в основное время матча можно за 1.57. Это примерно 60% вероятности. Шансы Венесуэлы эксперты оценили коэффициентом 6.40 (15%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.80 (25%).



Сделать ставку на проход Аргентины в полуфинал можно за 1.27 (76%). Поставить на венесуэльцев можно за 3.80 (24%).



Вероятность того, что команды забьют как минимум 3 мяча в матче, можно за 2.10. Поставить на ТМ 2,5 мяча можно с коэффициентом 1.73. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.05. Поставить на то, что такого не случится, можно за 1.68.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт матча, — победа Аргентины со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).



В полуфинале победитель встречи сыграет с сильнейшим в противостоянии Уругвая и Перу.