Венесуэла — Аргентина: прогноз Дениса Казанского на 1/4 финала Кубка Америки

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Венесуэла — Аргентина в рамках Кубка Америки 2019 года. Встреча начнётся 28 июня в 22:00 мск.
Ставка: Венесуэла не проиграет в основное время за 2.44.
«Мне кажется, что в этой паре скрыт любопытный исход. Аргентинцы производят гнетущее впечатление на этом турнире и своей игрой, и своим отношением к делу. Да, в команде есть Лионель Месси, но пока они все вместе не выглядят как настоящий коллектив, в отличие от венесуэльцев, которые производят приятное впечатление от хорошей игры с Бразилией и Перу. На групповой стадии эта команда пропустила только один мяч.
Венесуэла, похоже, к этому турниру готова намного лучше, чем сборная Аргентины. В этой паре, на мой взгляд, Венесуэла не проиграет. Но я бы не рисковал так, поскольку фактор Месси никто не отменял. Венесуэльцы готовы к 90 минутам хорошей и классной игры, в отличие от аргентинцев. Поэтому я и считаю, что можно рискнуть, поставив на то, что сборная Венесуэлы в этой паре не проиграет», — сказал Казанский.
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