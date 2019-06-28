Колумбия — Чили: бонус за верный прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки—2019
Завтра, 29 июня, в матче 1/4 финала Кубка Америки—2019 встретятся сборные Колумбии и Чили. По оценке букмекеров, шансы колумбийцев выше. Поставить на победу колумбийцев в основное время матча в БК «Фонбет» можно за 2.20. Это примерно 42% вероятности. Шансы Чили эксперты оценили коэффициентом 3.60 (26%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.10 (31%).
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Матч Колумбия — Чили состоится завтра, 29 июня, начало встречи — в 02:00 мск.
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