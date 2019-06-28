Венесуэла — Аргентина: прогноз Виктора Гусева на игру 1/4 финала Кубка Америки

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Венесуэла — Аргентина в рамках Кубка Америки 2019 года. Встреча начнётся сегодня, 28 июня, в 22:00 мск.



Ставка: ничья в основное время за 4.10.



«По итогам группового этапа к обеим командам прикрепились своеобразные ярлыки. Сборная Аргентины пока является командой, которая все-таки сумела избежать позора. У альбиселесте очень мощный состав, однако их игра совсем не впечатляет. Здесь были и поражение от сборной Колумбии, и вялая ничья с парагвайцами. В последнем туре аргентинцы все же сумели одержать победу над сборной Катара, которая является одним из главных аутсайдером турнира.



Венесуэльцы же пока отличились со знаком плюс. Пока они являются единственной командой, которая не проиграла мощной Бразилии. Сборная Венесуэлы дважды сыграла вничью: сначала с командой Перу, а затем и с бразильцами. В последнем матче группового этапа Венесуэла без особенных проблем разделалась с командой Боливии, которая на текущем турнире совсем не впечатлила.



В отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года соперники встречались дважды. Оба раза была зафиксирована ничья (2:2 и 1:1). Кстати, команды играли друг с другом совсем недавно. Весной этого года в товарищеском матче венесуэльцы победили Аргентину со счетом 3:1. Именно в той встрече Лионель Месси вернулся в сборную после перерыва.



Конечно, у Аргентины есть великий Месси, который пока смотрится не так уж и плохо. Тем не менее, Венесуэла с Рондоном в составе способна доставить сопернику большие проблемы, что и показывают их последние очные матчи. Поэтому рискну и поставлю на ничью в основное время», — сказал Гусев.