Марокко — Кот-д’Ивуар: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка африканских наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Марокко — Кот-д’Ивуар во втором туре группового этапа Кубка африканских наций—2019.
Ставка: ничья за 2.85.
«Команды входят в число лидеров африканского футбола – марокканцы играли на последнем чемпионате мира, у ивуарийцев достаточно большая история выступлений на этом турнире. Я думаю, что эта игра ожидается с большим интересом, притом что сам интерес к турниру пока не так велик, как хотелось бы организаторам.
Пока что на Кубке африканских наций не увидел у этих двух сборных какого-то поставленного футбола, который мог бы им что-то гарантировать. На меня пока наибольшее впечатление произвела команда Сенегала.
Я думаю, что игра будет достаточно осторожной, но букмекеры этого тоже ожидают, поэтому делать ставку на тотал меньше не получится из-за низкого коэффициента. Я думаю, что можно попробовать сыграть ничью, коэффициент 2.85. Соперники стоят друг друга, они примерно одного уровня. Самое главное, что ничья здесь никого не расстроит в этой паре», — сказал Андронов.
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