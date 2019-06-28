Венесуэла — Аргентина: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч Венесуэла — Аргентина в рамках Кубка Америки. Встреча состоится сегодня, 28 июня, и начнётся в 22:00 мск.
Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.70.
«При всех проблемах Аргентины в группе, я думаю, что аргентинцы — фавориты в четвертьфинальном матче с Венесуэлой. Да, Венесуэла — это крепкая команда с очень качественным, интересным тренером, слаженной игрой а обороне. Но мне кажется, тонус игроков станет важным моментом в этой встрече.
Ну и, зная Аргентину, которая в принципе немного забивает, но при этом делает ставку на атаку, думаю, она постарается решить вопросы в основное время. Ну а Венесуэла — типичная команда, играющая вторым номером.
Если сложить все эти факты, мне кажется, оптимальным вариантом для ставки будет тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
- 28 июня 2019
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
09:59
- 27 июня 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00