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Венесуэла — Аргентина: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Кубка Америки—2019

Венесуэла — Аргентина: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Кубка Америки—2019
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч Венесуэла — Аргентина в рамках Кубка Америки. Встреча состоится сегодня, 28 июня, и начнётся в 22:00 мск.

Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.70.

«При всех проблемах Аргентины в группе, я думаю, что аргентинцы — фавориты в четвертьфинальном матче с Венесуэлой. Да, Венесуэла — это крепкая команда с очень качественным, интересным тренером, слаженной игрой а обороне. Но мне кажется, тонус игроков станет важным моментом в этой встрече.

Ну и, зная Аргентину, которая в принципе немного забивает, но при этом делает ставку на атаку, думаю, она постарается решить вопросы в основное время. Ну а Венесуэла — типичная команда, играющая вторым номером.

Если сложить все эти факты, мне кажется, оптимальным вариантом для ставки будет тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.

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