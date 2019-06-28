Колумбия — Чили: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Кубка Америки

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Колумбия — Чили в четвертьфинале Кубка Америки — 2019.



Ставка: ничья и меньше 3 голов в матче за 3.37.



«Одна из самых интересных, а на мой взгляд, самая интересная пара в четвертьфинале – Колумбия – Чили. Последний победитель двух Кубков Америки против одного из фаворитов и команды, которая оставила на групповой стадии самое целостное впечатление. Я говорю, разумеется, о колумбийцах.



Команда у Карлуша Кейроша очень хорошо выстроена, очень хорошо структурирована – колумбийцы не пропустили ни одного мяча на групповой стадии. Кейрош возглавил команду в феврале, под его руководством она в 6 матчах из 7 сыграла на ноль. Это заслуга португальского специалиста, видно, что Колумбия играет очень правильно, при том, что колумбийцы позволили себе поменять практически весь состав на ничего не значащий для себя матч против Парагвая, но все равно его выиграли, все равно не пропустили.



Чили пока выезжает на старом багаже, на каких-то старых связках. Не все было здорово на групповой стадии, но смотрелись неплохо. Не проиграй Уругваю, играли бы тогда с Перу, но получается так, что будут играть с Колумбией.



Если брать статистические и исторические матчи этих команд, то чилийцы одна из самых неудобных команд для сборной Колумбии, потому что они только раз выигрывали за последние 8 матчей. Если посмотреть последние игры, то Чили не проигрывал сборной Колумбии четыре раза подряд, поэтому в этой паре не все так однозначно.



Колумбийцы в порядке, Чили в каких-то моментах не доигрывает, и кажется, что надо играть обязательно от Колумбии, но мне видится, что в этом матче может быть все что угодно. Сборная Чили со своим подбором игроков может колумбийцев в центре поля завязать, а впереди с Санчесом и Варгасом что-то постараются придумать.



Я думаю, что это будет тяжелая и тесная игра в середине поля. На мой взгляд, здесь напрашивается вариант тотал меньше. Вряд ли здесь будет много забитых мячей, колумбийцы неплохо играют в обороне. Сборная Чили тоже умеет правильно держать оборону, и при случае выстреливать в контратаку, если, конечно, Колумбия позволит эти атаки проводить.



Мой прогноз – будет мало голов. Тотал меньше 2,5, коэффициент не очень высокий, но зато достаточно надежная ставка. Можно также сыграть тотал меньше 2 с расходом.



Я бы еще рискнул, немножко похулиганил и попробовал бы словить ничью. Поэтому вариант ничья и тотал меньше 2,5, например, 0:0 или 1:1, видится вполне интересным на эту игру.



Это исключительно мои мысли, исходя из того, что я видел на групповой стадии, из состояния команд на данный момент. Дальше вы уже думайте своей головой и выбирайте себе удобную ставку. Я вам предлагаю, советую, но ни в коем случае не настаиваю», — сказал Генич.

