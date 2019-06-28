Венесуэла — Аргентина: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки-2019 Венесуэла — Аргентина. Встреча начнётся в 22:00 мск 22 июня.



Ставка: победа Венесуэлы с форой «+1» за 1.89.



«Красное вино» предстало в виде одного из самых организованных коллективов на турнире. Венесуэла пропустила лишь один мяч на групповом этапе и сумела выстоять в битве с грозной Бразилией. Если главный фаворит Кубка Америки-2019 не смог огорчить Фариньеса, то и у Аргентины обязательно возникнут проблемы со взломом чужой обороны.



Скалони опустил Месси в глубину в поединке с Катаром, и это принесло определённые плоды. Агуэро вышел в связке с Мартинесом, из-за чего Лео получил не одного адресата для своих великолепных передач, а сразу двух, что резко повысило атакующий потенциал Аргентины. Есть все основания полагать, что бело-голубые используют аналогичное сочетание и в ближайшем поединке.



С другой стороны, у Венесуэлы всё в порядке с обороной. Вряд ли защитники команды Рафаэля Дудамеля привезут гол в свои ворота по примеру Катара, поэтому Аргентине придётся ковать счастье своими ногами. Исходя из котировок букмекеров, против бело-голубых всё ещё выгодно ставить. Например, фора «+1» на номинальных хозяев идёт за 1.89, вариант вполне приличный.



Венесуэла ещё ни разу не проиграла на этом турнире, допустимо и проверить 1Х, но раз в котировках за 1.89 можно взять фору «+1», то столь щедрым предложением мы обязаны воспользоваться. Единственную победу Аргентина добыла во многом из-за чудовищной ошибки соперника. Игра у бело-голубых по взмаху волшебной палочки не превратится из посредственной в выдающуюся.



В квалификации к ЧМ-2018 команды дважды завершили очные встречи мирными исходами, а в марте Венесуэла одолела Аргентину в товарищеском матче со счётом 3:1. Что в прошлых личных противостояниях, что на нынешнем турнире команда Рафаэля Дудамеля выглядит ничем не хуже соперника, но её продолжают недооценивать.



Скалони уже показал схему с двумя форвардами и Месси в оттяжке, поэтому Венесуэла будет готова и к такому развитию событий. У Аргентины практически не остаётся вариантов, чтобы удивить оппонента, а без эффекта неожиданности бело-голубые действуют слишком предсказуема. Если Рондон и компания не натворят ошибок, то смогут навязать серьёзную борьбу фавориту.



Также в линии есть интересный вариант с индивидуальным тоталом угловых Аргентины меньше 6 за 1.77. Позиционное нападение Скалони целиком и полностью зависит от Месси. У бело-голубых не просматриваются слаженные взаимодействия и качественные комбинации. Создавать остроту по флангам не получается.



Аргентина исполнила 5 корнеров с Колумбией, 2 с Парагваем и 5 с Катаром. Откуда букмекеры нарисовали столь оптимистичный тотал по отношению к фавориту не совсем понятно. Бело-голубым попросту не нужны навесы с флангов, так как у Скалони нет фактурных нападающих, способных навязать борьбу высокорослым защитникам Венесуэлы. Месси с партнёрами постараются создавать моменты иными путями».



Венесуэла — Аргентина. Прогноз: Месси ждёт тяжёлый матч Венесуэла ещё не проигрывала на нынешнем Кубке Америки и не собирается сдаваться без боя.