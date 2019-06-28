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Колумбия — Чили: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1/4 финала Кубка Америки

Колумбия — Чили: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1/4 финала Кубка Америки
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Колумбия – Чили.

Ставка: победа Колумбии в основное время за 2.20.

«На мой взгляд, колумбийцы — фавориты всего турнира. Они играют в наиболее содержательный футбол. Что касается чилийцев, они непредсказуемы: могут выдать хороший матч, а могут удивить неудачной встречей.

Но в любом случае для меня Колумбия, вместе с Бразилией и Уругваем — это главный претендент на победу в Кубке Америки.

Я бы рискнул и поставил на чистую победу Колумбии», — сказал Арустамян.

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