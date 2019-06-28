Колумбия – Чили: прогноз Игоря Кытманова на игру 1/4 финала Кубка Америки—2019

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Колумбия – Чили в рамках 1/4 финала Кубка Америки—2019.
Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.55.
«Колумбия, на мой взгляд, фаворит в этом матче. Чили — команда, которая, что называется, на исходе, хотя Алексис Санчес, как ни странно, находится в великолепной форме. За сборную он играет отлично, чилийцы одерживают победы во многом благодаря своим звёздам.
Звёзды есть и в Колумбии, подбор исполнителей в атаке вообще отличный – Хамес Родригес, Дуван Сапата, Фалькао. Но, несмотря на это, колумбийцы испытывают определённые проблемы с забитыми мячами. Свидетельство тому та же игра со сборной Японии, где Колумбия забила только в самой концовке встречи.
Да, Колумбия, на мой взгляд, пройдёт дальше, но много забитых мячей в этом матче мы не увидим. На мой взгляд, здесь просматривается явный низ», — сказал Кытманов.
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