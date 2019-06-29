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Уругвай — Перу: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019

Уругвай — Перу: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019
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Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу.

Ставка: Уругвай не проиграет и тотал голов меньше 2,5 за 1.92

«Уругвай в последнем туре групповой стадии вырвал победу у чилийцев, вышел на первое место и получил в соперники перуанцев. Команду Оскара Табареса многие считают вторым фаворитом Кубка Америки после Бразилии. Пожалуй, основания для этого имеются весомые: взаимопонимание между тренером и игроками находится на уровне клубных команд, и в прекрасной форме находятся уругвайские звезды. Есть ощущение, что в плей-офф самая титулованная сборная Кубка Америки будет только прибавлять.

Перуанцы крупно проиграли Бразилии и тем не менее вышли в четвертьфинал с третьего места. Но результат игры с хозяевами не должен никого вводить в заблуждение — у Рикардо Гареки крепкая команда. Просто быстрые голы, пропущенные от бразильцев, сломали тактический план на игру и стали серьёзным психологическим ударом для футболистов.

Едва ли в этом матче стоит ждать разгромной победы более классной сборной Уругвая. Я не жду большого количества голов. Матч должен получиться упорным, с жёсткой борьбой, карточками и эмоциями. Но преимущество в классе уругвайцев скажется, и они наверняка пройдут дальше. Хотя на победу в основное время я ставить не стану. Мой прогноз — двойной шанс и тотал голов: 1X (Уругвай не проиграет) и тотал голов меньше 2,5 за 1,92».

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