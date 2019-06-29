Уругвай — Перу: прогноз Константина Генича на четвертьфинал Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Уругвай — Перу в четвертьфинале Кубка Америки — 2019.



Ставка: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1.92.



«У перуанцев большие проблемы, их критикуют, Фарфан выбыл из-за травмы в матче с бразильцами, получив достаточно серьезное повреждение. Как бы ни были хороши перуанцы, как бы ни была хороша эта сборная с точки зрения набора определенных положительных качеств, конечно, Уругвай сильнее. Уругвай структурнее, мускулистее, опытнее и понятнее, чем нынешняя сборная Перу, поэтому он фаворит. Есть резон рассмотреть чистую победу Уругвая за неплохой коэффициент 1,70.



Но, опять же, в этом матче может быть все что угодно, это плей-офф. Качнется в одну сторону, и потом попробуй эту ставку переиграй. Но если брать за константу те вещи, которые мы видели на групповой стадии в исполнении команд, то уругвайцы должны проходить дальше. Уругвай очень неплохо готов к нынешнему Кубку Америки, команда здорово играет в обороне. Может себе позволить вольности, как в игре против сборной Японии, но хорошо, что этот щелчок по носу уругвайцы получили именно на групповой стадии. Но когда надо было сыграть четко и на результат, как это умеет сборная Уругвая, она это продемонстрировала в игре со сборной Чили, когда решалась судьба первого места в своей группе.



Думаю, опытнейшие Кавани, Суарес, Годин и другие ребята обязательно послушают, что скажет Оскар Табарес, у которого уже 200 матчей в качестве главного тренера сборной Уругвая, сыграют правильно против Перу, скорее всего, и пройдут дальше в полуфинал.



Не стал рисковать, играя чистую победу сборной Уругвая, но, учитывая нынешнее состояние команд, сыграл бы Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5. 1:0 в пользу Уругвая, 2:0 в пользу Уругвая, 1:1 или 0:0 – в этом случае ставка играет. Коэффициент неплохой, чуть ниже двойки. Если бы ставил свои деньги, то выбрал бы именно этот вариант, а то, что выберете вы. Думайте сами, так как рискуете своими деньгами».