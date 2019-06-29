Уругвай — Перу: прогноз Георгия Черданцева на матч четвертьфинала Кубка Америки

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч четвертьфинала Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу.



Ставки: победа сборной Уругвая в основное время за 1.71, сборная Уругвая забьет первый гол за 1.55.



«Уругвай тут сильнее по всем показателям. В этой паре, полагаю, оснований ждать вылета фаворита нет. Уругвай хорошо сыграл в группе, Перу в последнем туре провалил игру с Бразилией. Конечно, матч на вылет несколько уравнивает шансы, но, думаю, Уругвай пройдёт дальше без больших проблем. Ставлю на лобовую победу Уругвая и на то, что эта команда откроет счет».



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